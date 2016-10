Escape from Tarkov

Das russische Entwicklerstudio hat sich der Grafik in Escape from Tarkov angenommen und diese nun spürbar optimiert.

Aktuell wird der Titel für die Beta-Testphase vorbereitet und es tut sich natürlich noch viel unter der Haube. Es werden aber auch für Jedermann sichtbare Verbesserungen vorgenommen, beispielsweise an der Grafik.

Derzeit sind zwei wichtige Module in Arbeit: der groß angelegte Online-Test und die Optimierung der Performance. In einem kommenden Update werden aber auch umfangreiche Änderungen an besagter Grafik vorgenommen. Diese soll nun noch realistischer sein, wie ihr auch der beigefügten Galerie entnehmen könnt.

Die wichtigsten grafischen Neuerungen im Überblick:

Verbesserte Shader mit zusätzlichen PBR-Features

Ambient Light Portals (verbesserte Innenbeleuchtung)

Vollständige und verbesserte Himmelsbeleuchtung im kompletten Tageslicht-Zyklus

Neue SSAO

Contact Ambient Obscurance (Umgebungsverdeckung)

Neues Tone Mapping

Augen-Anpassung

Verbesserte SSR (Screen Space Reflections)

Neue Farbkorrektur

Überarbeitete und verbesserte Texturen von Charakteren, Waffen und Objekten

Gelände- und Vegetationsoptimierung