Entwickler Epic Games möchte wieder mehr zu den eigenen Wurzeln zurückkehren und hat derzeit ganze sechs verschiedene Spieleprojekte in Arbeit.

In einem Interview mit VentureBeat betonte Creative Director Donald Mustard von Epic Games, dass der Entwickler aktuell an nicht weniger als sechs Titeln arbeite. Dazu zählt auch das bereits verfügbare Paragon für PC und PS4, das es mittlerweile auf über 800.000 Spieler bringt; im November waren es noch 650.000 gewesen, so dass hier durchaus ein Wachstum festzuhalten ist. Das Spiel ist indes noch nicht fertiggestellt, soll aber in absehbarer Zeit irgendwann einmal den Gold-Status erreichen.

Neben einer Neuauflage von Unreal Tournament zusammen mit der Modding-Community, befindet sich auch das Spiel Spyjinx in Arbeit. Der Mobile-Titel entsteht in Zusammenarbeit mit Bad Robot, der Produktionsfirma von J.J. Abrams. Während noch nicht viele Details bekannt sind, soll das Spiel später in diesem Jahr erhältlich sein.

Das vierte Projekt ist der bereits angekündigte PC-Titel Fortnite, der seinen Fokus auf eine Kombination aus Shooter, Aufbau und Erforschung legt. Weitere Infos sollen später im Jahr 2017 folgen.

Basierend auf Cartoons aus den 80er Jahren, wurde mit Battle Breakers im Rahmen der GDC nun ein neues taktisches Rollenspiel angekündigt. In diesem dürft ihr Hunderte an Sci-Fi- und Fantasy-Kreaturen sammeln und mit diesen kämpfen. Der Release ist inklusive Cross-Plattform-Gaming für iOS, Android und PC geplant; auf den Philippinen ging bereits ein Soft-Launch über die Bühne.

Bleibt zum Abschluss mit Robo Recall der sechste und letzte Titel, der sich für Oculus Rift in Arbeit befindet. Mit dem Spiel wolle man erreichen, dass sich Gamer quasi wie in der Matrix fühlen.