Epic Games werkelt laufend weiter an seiner weit verbreiteten Grafik-Engine Unreal Engine 4 und das neueste Update ist nun besonders interessant. Dieses führt nämlich eine neue, bislang unbekannte Plattform an, die neuerdings unterstützt wird. Ein erster Hinweise auf Sonys PlayStation 5?

Die Unreal Engine 4 von Epic Games ist weit verbreitet und treibt zahlreiche Top-Titel an, darunter beispielsweise auch den hauseigenen Dauerbrenner Fortnite. Die Grafik-Engine wird ständig optimiert und unterstützt nun eine gänzlich neue, bislang unbekannt Plattform.

Wie ihr dem Screenshot des Quellcodes entnehmen könnt, wird neben bekannten Plattformen wie PS4 und Xbox One nun auch die Plattform "Erebus" angeführt. Im Netz wird gemeinhin davon ausgegangen, dass es sich dabei tatsächlich um Sonys neue Heimkonsole PlayStation 5 handelt, die sich derzeit ja in der Mache befinden soll.

Der Name Erebus entstammt der griechischen Mythology und meint eine bestimmte Gegend der Unterwelt, zu der die Toten reisen. Sony hat in der Vergangenheit regelmäßig derartige griechische Codenamen für die in der Entwicklung befindliche Hardware verwendet, so dass es sich bei Erebus nun ebenfalls um eine neue Sony-Plattform handeln könnte; offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Der Vollständigkeit halber: Die PlayStation 4 wurde während der Entwicklung intern Orbis genannt, die PS4 Pro hieß Neo und PlayStation VR trug zunächst den Namen Morpheus. Da passt es natürlich gut dazu, dass Erebus auch der Name von einem von insgesamt fünf Wesen ist, die aus dem Chaos entstanden sind - und fünf passt einfach nur zu gut zur PS5.

Besonders interssant: Ein anderer Screenshots des Codes legt nahe, dass das System Cross-Play-kompatibel mit existierender Hardware sein könnte. Wenn es sich wirklich um eine Sony-Konsole handelt, öffnet sich der Hersteller womöglich dann sogar diesem Thema? Wir halten euch über die Spekulationen auf dem Laufenden.

Die PlayStation 5 soll gerüchteweise im Jahr 2020 auf den Markt kommen; eine offizielle Ankündigung und Bestätigung gibt es aber noch nicht.