Enter the Gungeon ist bereits für den PC und die PlayStation 4 erhältlich. Nächste Woche werden zwei weitere Versionen veröffentlicht.

Der Publisher Devolver Digital und das Entwicklerstudio Dodge Roll haben heute bekanntgegeben, dass Enter the Gungeon am 05. April für die Xbox One und Windows 10 erscheinen wird. Der Dungeon-Crawler unterstützt Xbox Play Anywhere. Wenn ihr den Titel für eine der Plattformen besitzt, könnt ihr kostenlos die jeweils andere Version spielen. Außerdem werden die Speicherstände übertragen.

Enter the Gungeon ist vor einem Jahr ebenfalls am 05. April für den PC und die PlayStation 4 auf den Markt gekommen. Unser Test steht zum Nachlesen bereit. Zusätzlich ist Enter the Gungeon noch für die Nintendo Switch geplant.