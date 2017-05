Ab dem 19. Mai 2017 wird die Vollversion des Sci-Fi-Sequels Endless Space 2 zu haben sein. Dann wird euch auch eine weitere Fraktion zur Verfügung stehen.

In einer Pressemitteilung haben die französischen Entwickler der Amplitude Studios heute die mittlerweile achte Hauptfraktion für das Sci-Fi-Strategiespiel bestätigt. Dabei handelt es sich um die Unfallen, die ebenfalls pünktlich zur Spielveröffentlichung am 19. Mai via Steam zu haben sein werden.

Die Besonderheit: Die Unfallen wurde von der Community erschaffen und orientieren sich an einem Baum, der langsam aber stetig wächst. Mit seinen Ästen und Ranken erkundet er langsam die direkte Umgebung und erobert diese. Wird dabei der Stamm verloren, so fällt damit das ganze Reich der Unfallen in sich zusammen. Der Spielstil der Fraktion ist daher auch eher gemächlich und pazifistisch ausgelegt; schnelle Eroberungen sind mit dieser eher nicht möglich.

Einen Vorgeschmack auf die neue Fraktion gibt es im nachfolgenden Prolog-Video.