Die Entwickler von den Amplitude Studios haben heute das erste ganz große Update zum Weltraum-Strategiespiel Endless Space 2 veröffentlicht. Dieses bringt auch eine komplett neue Hauptfraktion mit sich.

Dank des neuen Updates könnt ihr in der Early-Access-Fassung von Endless Space 2 ab sofort die neue Hauptfraktion United Empire zocken. Daneben gibt es nun auch drei neue Nebenfraktionen, ein höheres Rundenlimit, einen Handelsplatz und einen erweiterten Technikbaum.

Die Early-Access-Version bringt es damit nun auf fünf asymmetrische Fraktionen; für die fertige Spielfassung sind deren acht eingeplant. Alle Inhalte des heutigen Updates im Überblick:

Das Update verbessert außerdem auch Waffenstillstands- und Waffensysteme; diese Änderungen wurden aufgrund des Community-Feedbacks implementiert.

