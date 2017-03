Die Amplitude Studios werkeln weiter am PC-Titel Endless Space 2 und spendieren diesem nun eine weitere spielbare Fraktion.

In einer Pressemeldung kündigte man am heutigen Donnerstag an, dass eine siebte spielbare Fraktion im 4X-Weltraum-Strategiespiel Einzug erhält. Diese soll via Steam in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Bei der neuen Fraktion handelt es sich um die Riftborn, die auch eine ganz besondere Spielmechanik nutzen sollen: die Kontrolle der Zeit. Damit könnt ihr den Spielverlauf in Endless Space 2 künftig komplett verändern. Das Feature kann von Early-Access-Käufern schon in Kürze ausführlich ausprobiert werden.

Die Riftborn-Fraktion steht ab dem 23. März zusammen mit einem Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler zur Verfügung. Außerdem erhalten dann auch neue Solarwinde, Nebel und Handelsschiffe Einzug. Die Early-Access-Fassung kostet derzeit 29,99 Euro, eine Digital Deluxe Edition wechselt für 37,49 Euro den Besitzer.