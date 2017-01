Ein Spieler hat den ersten Kontakt mit Aliens im Spiel Elite: Dangerous gehabt. Die Entwickler verkündeten die Nachricht über soziale Netzwerke.

In Elite: Dangerous kam der erste Kontakt mit Aliens zustande. Via Twitter haben die Entwickler von Frontier die Begegnung verkündet. Zuvor hatte der Spieler via Reddit mitgeteilt, dass er auf der Xbox One auf die Außerirdischen getroffen sei. Gerüchte um mögliche Aliens im Spiel entstanden in der Vergangenheit bereits durch verschiedene Updates, welche Spieler stets mit kleineren Anspielungen auf eine weitere Rasse versorgt haben.

Die Aliens in Elite: Dangerous heißen Thargoids und man darf gespannt auf neue Informationen in nächster Zeit sein. Wir halten euch auf dem Laufenden.