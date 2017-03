Elgato hat ein Herz für fortgeschrittene Livestreamer und Let's Player entdeckt und eine Steuerkonsole vorgestellt, die Aktion und Interaktion für Twitch oder YouTube deutlich vereinfachen soll.

Beim Elgato Stream Deck handelt es sich quasi um eine Tastenkonsole, die ihr via USB an euren Streaming-PC anschließen könnt. Die Konsole besteht aus einem Gehäuse mit 15 LCD-Tasten, die ganz nach eigenem Geschmack belegt werden können. Laut Elgato können damit bis zu 210 Aktionen in Sets kombiniert werden. Die Konfiguration erfolgt über ein Tool mit simplem Drag&Drop, zudem kann jeder Aktion ein eigenes Icon zugeteilt werden, um das Ganze übersichtlich zu halten.

Das Konfigurationstool unterstützt zur Zeit Streaming-Dienste wie Twitcher, Twitter, OBS, Tipeeestream und Elgato Game Capture. Über Software-Updates sollen weitere Optionen nach und nach hinzugefügt werden. So soll es möglich sein, auch komplexere Aktionen im Rahmen von Livestreams oder Let's Plays deutlich zu vereinfachen.

Die Neigung des Gehäuses, das über ein ein Meter langes Anschlusskabel verfügt, kann ebenso verstellt werden wie die Helligkeit der Anzeige.

Das Elgato Stream Deck soll im Mai 2017 für einen Preis von 149,95 Euro in den Handel kommen.