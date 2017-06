Nachdem ELEX bereits verschoben werden musste, wurde nun der finale Erscheinungstermin bekannt gegeben.

Mit ELEX haben die Verantwortlichen von Piranha Bytes die nächste Rollenspiel-Hoffnung aus Deutschland in Entwicklung. Nun wurde ein Trailer veröffentlicht, der euch verrät, wann ihr in das Spiel starten dürft.

Der Titel erscheint demnach am 17. Oktober für PC, Xbox One und die PlayStation 4. In ELEX werdet ihr die Rolle eines namenlosen Helden übernehmen und euch im Kampf gegen die Albs einer von drei Gilden anschließen.