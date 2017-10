In unserer ELEX Komplettlösung helfen wir euch, die passende Fraktion zu finden und geben euch Tipps für Missionen und Nebenaufgaben. Außerdem geben wir euch Hilfe herauszufinden, welche Fähigkeiten die besten für euch sind.

ELEX Komplettlösung: Tipps

Sich in der Welt von Elex, Magalan, zurecht zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Piranha Bytes Rollenspiel bietet eine große, offene Spielwelt, mit drei großen Fraktionen, vielen, vielen Nebenaufgaben und einer Menge Entscheidungen, die von eurem Hauptcharakter getroffen werden müssen. Damit ihr nicht den Überblick verliert und stets auf alles vorbereitet seid, haben wir für euch alles von Relevanz hier aufgelistet.

Hauptmissionen, verschiedene Gruppierungen und wie ihr euch diesen anschließen könnt, alle Gefährten und ihre Quests und natürlich sammelbare Objekte. In unseren Tipps und Tricks stehen wir euch mit Rat zur Seite und in unserer Komplettlösung findet ihr eigentlich auf jede Frage eine Antwort, beziehungsweise einen Lösungsweg. Ob ihr nun alle Verstecke sucht oder einfach nur einen Walkthrough braucht, um nicht unnötig viel Zeit mit der Suche nach bestimmten Questgebern zu verbringen: hier solltet ihr fündig werden.

I. Ohne gute Rüstung lebt es sich nicht lange. Solange ihr noch keine richtige Ausrüstung tragt, solltet ihr euch nicht allzu sehr vom Startgebiet entfernen. Geht in die Stadt der Berserker, Goliet, und kauft euch wenigstens ersten, leichten Schutz und eine anständige Waffe.

II. Erkunden ist gut, Vorsicht ist besser. Vor allem zu Beginn könnt ihr schnell Gefahr laufen, starken Gegnern in die Arme zu stolpern. Haltet euch in den ersten Spielstunden lieber auf den Hauptwegen auf, um nicht plötzlich einen mit einem Totenkopf markierten Feind zu begegnen.

III. Einsamer Wolf war gestern. Versucht so schnell wie möglich einen Gefährten zu gewinnen, um die Kämpfe und Missionen deutlich einfacher zu gestalten. Duras beispielsweise schließt sich euch bereits sehr früh und zu humanen Bedingungen an.

IV. Nichts ist Schrott, ist ist von wert. Fast jedes Item in Elex lässt sich verarbeiten oder wenigstens verkaufen. Wenn der Gegenstand nicht eindeutig mit Wertgegenstand markiert wurde, solltet ihr ihn aufheben und später verarbeiten.

V. Ein bisschen von allem. Stellt sicher, viele, verschiedene Talente freizuschalten. Vor allem die Kunst der Chemie, die Fähigkeit zum Goldschmieden und die Möglichkeit, Waffen aufzurüsten und generell zu verbessern, sollten von jedem in Betracht gezogen werden.

VI. Die besten Rüstungen gibt es nur für Mitglieder einer Fraktion. Dafür müsst ihr euch den jeweiligen Anführern der Gegend vorstellen und für ihr Volk so viel wie nur möglich leisten. Sobald ihr aufgenommen wurdet, bekommt ihr nicht nur tolle, neue Objekte zum Kauf angeboten, sondern habt zusätzlich die Möglichkeit, mächtige Fähigkeiten dieser speziellen Gruppierung zu erlernen. Es gibt die Kleriker, die Berserker und die Outlaw.

VII. Häuser durchsuchen macht Spaß und bringt euch meist wertvolle Gegenstände ein. Seid jedoch vorsichtig – ist das Haus verbarrikadiert, beleuchtet und/oder in viel zu gutem Zustand, dann ist es definitiv auch bewohnt. Meist von Mutanten und ihren Schoßtierchen, denen ihr zu Beginn noch nicht begegnen wollt.

VIII. In der Stille liegt die Kraft. Die Fähigkeit zu schleichen ist ein wahrer Segen in Elex. Kombiniert mit einer Sonnenbrille, die euch die Position des Feindes auf der Minimap anzeigt, könnt ihr so in Bereiche vordringen, in welchen ihr sonst keine fünf Sekunden überleben würdet. So lassen sich bereits recht früh heikle Missionen überleben.

IX. Es mutet seltsam an, in solch einer fantastischen Landschaft ein Jet-Pack zu verwenden, doch solltet ihr es dennoch tun. Ihr kommt mit den praktischen Gerät nicht nur zu Bereichen, die euch ohne verwehrt geblieben wären, die Flughilfe leistet auch gute Dienste in Sachen Abkürzungen nehmen, Mauern/Hindernisse überwinden und sich dem Feind schnell zu entziehen.

X. Eure Taten haben Auswirkungen. Stellt euch bei Missionen stets die Frage, wo ihr eigentlich hinwollt und mit wem ihr euch verbünden möchtet. Immer jemanden anderes zu unterstützen und stets seine Meinung zu ändern, um alle Möglichkeiten abzudecken, führt in Elex nur zu einer Verschlechterung des Spielgefühls.

Hauptmission – Überleben

Nach eurem Absturz und scheinbaren Tod, findet ihr euch mitten in der Wildnis wieder. Keine Frage, dass ihr euch erst einmal mit der Steuerung vertraut machen solltet und den sammelbaren Pflanzen in eurer direkten Umgebung besondere Aufmerksamkeit zukommen lasst. Schnappt euch die Heilpflanzen und Pfeile (stecken in einem Baumstamm) und folgt dann dem Weg in Richtung Osten. Hier könnt ihr dem Lauf des Wassers folgen und die Mauer mit einem Satz überwinden.

Folgt weiter dem Verlauf des Wassers uns folgt dann den Anweisungen des Spiels, um die erste, kleine Pestratte zu erschlagen. Betretet nun die Ruinen direkt voraus und schnappt euch aus dem Nebenraum den Setzerbogen, eure erste Fernkampfwaffe im Spiel. Durchquert und plündert anschließend den großen Technikraum, an dessen Ende euch eine weitere Pestratte erwartet und ihrer Art entsprechend begrüßt. Erledigt sie und durchquert die große Doppeltür.

Tipp: Etwas nördlich eurer Startposition befindet sich ein weiteres, kleines Gebiet und ein kleiner Feind, den es zu besiegen gilt. Als Belohnung winken hier jedoch nützliche Schätze wie das Amulett des Abenteurers.

Sobald ihr die Ruine wieder verlassen habt und euer Charakter davon spricht, seine Rache zu bekommen, folgt dem Steg im Westen, bis ihr den alten Aufzug erreicht habt. Fahrt mit diesem nach unten und bahnt euch dann erneut euren Weg durch die stillgelegte Observierungsstation. Schnappt euch direkt voraus das Jet-Pack und springt damit nach oben.

Auch hier schnappt ihr euch, was ihr in die Finger bekommen könnt, bevor ihr dem Licht nach draußen, ins Land der Berserker folgt. Nähert euch dort der Person, die auf dem Waldboden sitzt, damit eine Videosequenz gestartet wird. Nach dem Gespräch mit Duras geht die Geschichte weiter. Ihr könnt nun entscheiden, ob ihr euch alleine auf den Weg macht oder Duras folgt. Anfängern empfiehlt es sich natürlich, die Hilfe des Berserkers nicht abzulehnen.

Folgt dem Krieger bis zur Brücke und schnappt euch dort die Axt und den Heiltrank. Das Skelett daneben braucht diese Dinge nun wirklich nicht mehr. Und keine Sorge: wenn ihr anhaltet, bleibt Duras ebenfalls stehen; nutzt die Zeit also und haltet nach Loot Ausschau.

Folge Duras durch die Ruinen

Solltet ihr euch nicht direkt in die Stadt begeben wollen, könnt ihr dies Duras mitteilen und dadurch die kleine Untermission freischalten, die nichtsdestoweniger immer noch zu der Hauptmission „Überleben“ gehört. In dem fall bleibt ihr weiterhin in Duras Nähe und folgt ihm, bis ihr den Eingang zu dem alten Gebäude erreicht habt. Bei Gegnern, denen ihr sicher begegnen werdet, empfiehlt es sich, Duras angreifen und die eigene Attacke folgen zu lassen.

Plündert direkt vor dem Eingang den toten Klerikern, um die erste gesuchte Waffe an euch zu nehmen. Folgt Duras nach innen und sprecht kurz vor dem nächsten Ausgang mit ihm. Geht anschließend raus und plündert bei der Treppe den zweiten Kleriker. Vergesst nicht, bereits im Eingangsbereich nach Loot zu suchen; im ganzen Komplex gibt es interessante und hilfreiche Gegenstände. Im Keller befinden sich beispielsweise noch ein paar Dietriche.

Folgt nun der Treppe nach oben und sucht dort den hinteren Raum auf. Plündert auch hier die Kleriker-Leiche, nehmt dann die Anleitung für kleine Energiezellen an euch. Der vierte Kleriker liegt direkt hinter Duras, neben einem Steinhaufen. Links dieser Leiche findet ihr eine improvisierte Brücke und auf eben dieser liegt die letzte der fünf gesuchten Klerikerwaffen. Sprecht nun mit Duras, um eure Reise fortzusetzen.

Gefährliche Überreste

Ihr könnt die so gefundenen Waffen der Kleriker an Bertram in Goliet verkaufen oder euch über Rijka (Hotel-Ruine) den Auftrag „Gefährliche Überreste“ geben lassen. Sprecht die Frau des Anführers dafür an und fragt nach Arbeit. Sie wird euch von den Waffen, die ihr ja nun schon gefunden habt, berichten und euch bitten, diese zu Jora, dem Schmied, zu bringen. Sobald ihr Rijka berichtet, dass ihr die Waffen bereits habt, erhaltet ihr eine entsprechende Markierung auf eurer Karte.