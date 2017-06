Mit dem hauseigenen Event EA Play gibt Electronic Arts bereits am morgigen Samstag seinen Startschuss für die diesjährige E3. Nun hat man das Line-up nochmal bestätigt und zudem zwei Neuankündigungen in Aussicht gestellt.

Publisher Electronic Arts hat nun sein Spiele-Line-up vorgestellt, das man auf dem hauseigenen Event EA Play sowie auf der am 13. Juni startenden E3 zeigen möchte. Mit dabei sind demnach die bereits bestätigten Bockbuster Star Wars: Battlefront II und Need for Speed: Payback, aber auch Battlefield 1, FIFA 18, Madden NFL 18 und ein neues NBA Live.

In der Überschrift zur Ankündigung ist aber fast noch interessanter, dass auch von "weiteren Überraschungen" die Rede ist. Konkret plant das Unternehmen wohl zwei Neuankündigungen bislang offiziell nicht bekannter Titel.

Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch nicht so gering, dass es sich dabei einerseits um ein neues Projekt vom Entwicklerstudio Hazelight handeln wird. Josef Fares, Schöpfer von Brothers: A Tale of Two Sons, hatte via Twitter bereits angedeutet, dass das neue Spiel des Studios auf der E3 präsentiert wird - und dieses wird von EA veröffentlicht. Beim zweiten Spiel könnte es sich andererseits um die neue IP aus dem Hause BioWare handeln, die bis dato unter dem Projektnamen "Dylan" entwickelt wird.

Ob sich diese Spekulationen bestätigen, bleibt abzuwarten und wird sich am Samstag Abend zur E3-Pressekonferenz des Unternehmens klären. Schließlich wäre auch einfach eine ausführlichere Vorstellung der Indie-Titel Fe oder Sea of Solitude denkbar, denen EA bis dato noch keine große Bühne gönnte. Oder es gibt doch Viscerals Action-Shooter im Star-Wars-Universum zu sehen, der für 2018 eingeplant ist.