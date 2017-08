Mit FIFA 18 kehrt Electronic Arts auf die Switch und damit eine Nintendo-Plattform zurück. Künftig könnten sich weitere Titel für Nintendo-Gamer dazu gesellen, allerdings nur unter einer Bedingung.

Für die Switch erscheint in diesem Herbst eine abgespeckte Version von FIFA 18, die auch von den Besonderheiten der aktuellen Nintendo-Konsole Gebrauch machen soll. Nachdem der Publisher der Wii U zuletzt fern blieb, kehrt man damit auf eine Nintendo-Plattform zurück. Ob künftig weitere Switch-Versionen der EA-Titel dazu kommen, hängt direkt vom Fussballtitel ab.

Wie gut sich FIFA 18 auf der Switch verkauft und von der Community angenommen wird, davon hängt das Switch-Schicksal weiterer EA-Spiele ab. Das bestätigte Patrick Soderlund, Worldwide Studios VP bei Electronic Arts, in einem Gespräch mit dem EDGE Magazine.

Man werde die EA-Titel auf "jede Plattform bringen, auf der sich Endverbraucher finden", so Soderlund. Man wolle "Teil der Switch sein und Nintendo dabei helfen, den Verbreitungsgrad der Konsole zu vergrößern", so Soderlund weiter. Allerdings müsse man eben auch die eigenen Ressourcen im Hinterkopf behalten und daher würden auch "Zahlen ein Faktor" werden. Gemeint sind damit natürlich die Verkaufszahlen von Switch-Titeln, in diesem Fall zunächst einmal FIFA 18.

Die FIFA-Umsetzung für die Switch sei eine Art Testballon, so Soderlund weiter. Vielleicht werden anschließend noch weitere folgen.