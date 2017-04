Anlässlich der E3 in Los Angeles wird Electronic Arts auch in diesem Jahr wieder sein hauseigenes Event namens EA Play veranstalten. Auch Fans können mit dabei sein!

Solltet ihr die Lust verspüren, nach Los Angeles zu fliegen, um euch die neuesten Spiele von Electronic Arts anzusehen, dann seid ihr beim Pre-E3-Event EA Play genau richtig. Für dieses gibt es ab sofort kostenfrei Tickets; die entsprechende Registrierung ist nun gestartet.

EA Play wird vom 10. bis 12. Juni 2017 im Vorfeld der E3 stattfinden. EA hat dabei unter anderem auch das jüngst angekündigte Star Wars: Battlefront II, aber auch das nächste Need for Speed im Gepäck. Zudem gibt es natürlich die neuen Ableger der Sportspielreihen Madden NFL, FIFA und auch NBA Live in spielbarer Form zu sehen.

Die Tickets werden kostenfrei durch den Publisher angeboten, sind in ihrer Anzahl jedoch limitiert. Bei Interesse solltet ihr also schnell sein. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr 18 Jahre oder älter seid bzw. euch in Begleitung der volljährigen Betreuungsperson befindet. Die E3-Pressekonferenz von EA anlässlich EA Play wird auch per Livestream ins Netz übertragen.