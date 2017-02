Mit EA Access auf der Xbox One und Origin Access auf dem PC hat Electronic Arts bekanntermaßen zwei Abo-Dienste im Angebot, über die ihr auch im Übrigen kostenfreie Vollversionen an die Hand erhaltet. An dieser Front gibt es nun wieder Neuigkeiten.

EA hat das Spieleangebot via "The Vault" auf Origin Access erweitert. Auf dem PC können Abonnenten nun die beiden im Jahr 2016 veröffentlichten Titel Aragami und Furi in der Vollversion beziehen. Darüber hinaus gibt es auch noch das im Zweiten Weltkrieg angesiedelte, 2009 veröffentlichte Open-World-Noir-Actionspiel The Saboteur von den Pandemic Studios.

Während Origin Access damit bei über 60 Vollversionen steht, hat sich auch in Sachen EA Access Neues ergeben. Ab dem 24. Februar 2017 soll auf der Xbox One der aktuelle Football-Ableger Madden NFL 17 zur Verfügung stehen. Zuletzt hatte der Dienst für die Microsoft-Konsole bereits Skate 3 erhalten.