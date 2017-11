Electronic Arts arbeitet derzeit an einem neuen Action-Franchise. Laut dem CFO Blake Jorgensen, soll das Spiel neue und und interessante Gameplay-Feautres mit sich bringen, die man noch nie zuvor gesehen hat.

Electronic Arts arbeitet derzeit an einem neuen Action-Franchise. Das gab der CFO Blake Jorgensen auf der UBS Global Technology Conference bekannt. Demnach arbeitet das Studio Motive, die unter anderem an Star Wars: Battlefront II mitgearbeitet haben, unter der Leitung von Jade Raymond, die als DIrector maßgeblich an der Assassin’s-Creed-Reihe beteiligt war, an einem noch unbekannten Spiel, das im Geschäftsjahr 2021 auf den Markt kommen soll.

Worum es genau in dem neuen Titel gehen wird, ist nicht bekannt. Allerdings verspricht Jorgensen Großes. Das Spiel soll demnach über ein komplett neues und interessantes Gameplay verfügen, das man so noch nie zuvor gesehen habe. Jorgensen sprach auch davon, dass sich Electronic Arts mehr in Sachen Action-Spiele tun will. Unter anderem ist derzeit ja auch Anthem bei BioWare in Entwicklung, das ebenfalls im Action-Genre einzuordnen ist. Bisher habe man nicht genug Zeit und Geld in dieses große Genre investiert, obwohl das ein sehr großer Sektor im Videospiel-Markt sei.

Wann genau es erste konkrete Informationen zum neuen Action-Titel von Electronic Arts geben wird, bleibt abzuwarten. Da man beim Publisher aber offenbar das Geschäftsjahr 2021 im Blick hat, rechnen wir frühestens in zwei Jahren mit einer offiziellen Ankündigung.