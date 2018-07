Im Zusammenhang mit der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat EA bestätigt, dass das Unternehmen künftig verstärkt in neue Spielemarken investieren möchte. Unter anderem arbeitet auch Respawn Entertainment an einem noch unangekündigten Projekt.

CEO Andrew Wilson hat sich zur generellen Ausrichtung von Publisher Electronic Arts geäußert und bestätigt, dass man den Fokus verstärkt auch auf neue IPs richten möchte. Demnach habe man neben den namhaften Titeln der kommenden Monate wie Battlefield V, Anthem oder auch Command & Conquer: Rivals bereits neue Spielemarken in Arbeit - und zwar für alle aktuellen Plattformen!

Dabei kommt Wilson auch auf Entwickler Respawn Entertainment zu sprechen. Im Rahmen der E3 2018 hatte der Titanfall-Entwickler mit Star Wars Jedi: Fallen Order ja einen neuen Titel innerhalb des Sci-Fi-Franchise bestätigt, der im Fiskaljahr 2020 - also zwischen April 2019 und März 2020 - veröffentlicht werden soll. Überraschend: Das ist aber nicht der einzige neue Titel vom Studio. Vielmehr hat Respawn noch ein weiteres, bislang unangekündigtes neue Projekt in Arbeit.

Auch EA Motive werkelt indes schon an einer neuen IP und auch die Mobile-Studios haben diverse neue Titel in Arbeit. Damit möchte Electronic Arts insgesamt eine breite und unterschiedliche Spielerschaft ansprechen.

Laut Wilson werden dabei Abomodelle in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen, den Spielern aber auch mehr Wahlmöglichkeiten an die Hand geben. Laut dem EA-Chef werden im Spielebereich in Zukunft außerdem fortentwickelte KI, Cloud-Gaming und Co immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Chief Financial Officer Blake Jorgensen ergänzte im weiteren Verlauf der Veranstaltung, dass der Publisher viele Dollar in die Hand nimmt, um die neuen Spielemarken zu entwickeln. Dazu werden auch neue Studios aufgebaut und neue Entwickler angeheuert.