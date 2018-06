Mit viel Tamtam stieß die Uncharted-Schöpferin Amy Hennig vor geraumer Zeit zu Electronic Arts. Dort sollte sich zusammen mit Visceral Games an einem Star-Wars-Titel arbeiten; dieser wurde bekanntermaßen eingestellt - weshalb sich Hennig nun komplett neu orientiert.

Als Hennig zu EA stieß, war das eine große Nummer. Schließlich heimste die renommierte Entwicklerin mit der Uncharted-Reihe bei Naughty Dog zahlreiche Lorbeeren ein und sollte auch EA mit dem neuen Star-Wars-Titel von Visceral Games zu Ruhm und Ehre verhelfen.

Im Oktober vergangenen Jahres wurde eben jener Star-Wars-Titel von EA eingestellt. Dabei hätte es sich um ein Story-basiertes, lineares Singleplayer-Spiel handeln sollen, doch der sich verändernde Markt - hin zu immer mehr Online- und Battle-Royale-Shootern - hat EA dazu bewegt, die Reißleine zu ziehen und den Titel komplett einzustampfen.

Seither war das Schicksal von Creative Director Amy Hennig mehr oder weniger unbekannt - bis heute. Monate nach der Spieleinstellung wurde nun publik, dass Hennig in der Folge EA verlassen hat. Wie die Entwicklerin auf der Gamelab-Konferenz in Barcelona bestätigt, will sie ihr eigenes unabhängiges Entwicklerstudio gründen.

EA habe sie bereits im Januar verlassen; in weitere Star-Wars-Projekte war sie dort nach der Einstellung des Visceral-Titels auch nicht mehr involviert. Dass es solange gedauert hat, bis Hennig diesen Schritt öffentlich machte, begründet sie damit, dass sie auch schlicht sonst nichts hätte ankündigen können. Allerdings habe sie in der Zwischenzeit sehr wohl an vielen Dingen gearbeitet. Künftig will sie unabhängig bleiben, wohl auch um das Schicksal ihrer Spiele selbst in der Hand zu haben und nicht am Tropf eines Publishers wie EA zu hängen. Ein Erstlingsprojekt kündigte sie aber zunächst noch nicht an.