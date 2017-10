Electronic Arts baut sein Line-up der Abodienste EA Access und Origins Access mal wieder aus. In absehbarer Zeit dürfen sich Abonnenten unter anderem auf Mass Effect: Andromeda und mehr freuen.

Mit EA Access und später auch Origin Access führte Publisher Electronic Arts ein verhältnismäßig kostengünstiges Abomodell ein, um auf Xbox One und PC jeweils in irgendeiner Form in den Genuss der zahlreichen hauseigenen Titel verschiedener Genres zu kommen. Regelmäßig aktualisiert man das Line-up enthaltener Vollversionen und Aktionen, so auch dieses Mal wieder.

In den kommenden drei Monaten dürfen sich Abonnenten demnach wieder über frische Vollversionen, die in ihrem Abo enthalten sind, und weitere Trial-Versionen freuen. Bis zum Jahresende ist sicherlich die Vollversion von Mass Effect: Andromeda eines der Highlights, das auf Xbox One und PC gleichermaßen zur Verfügung stehen wird; der Release ist für die nähere Zukunft geplant, einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht.

Eine weitere Vollversion, die noch 2017 verfügbar sein wird, ist Dead Space 3. Kostenlose Trial-Versionen erwarten Abonnenten indes zu Star Wars: Battlefront II, Need for Speed: Payback und die Xbox-One-Version von Die Sims 4.