Anlässlich der E3 in Los Angeles wird Electronic Arts kurze Zeit vorher sein hauseigenes Event EA Play abhalten. Nun hat man das Line-up der dort spielbaren Titel bestätigt.

Electronic Arts hat weitere Details zum Event EA Play 2017 bekanntgegeben. Auf dem Fan-Fest in Los Angeles anlässlich der E3 werden zahlreiche Titel dabei erstmals in spielbarer Form vorliegen. Das entsprechende Line-up hat man nun bekanntgegeben; dieses sieht an den insgesamt über 140 verfügbaren Spielestationen wie folgt aus: