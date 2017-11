In regelmäßigen Abständen bietet Electronic Arts über die eigene Vertriebsplattform Origin PC-Vollversionen kostenlos an. Nun könnt ihr wieder einen frischen Titel abstauben.

Ihr sucht für das bevorstehende Wochenende neues Spielefutter? Da kommt das neueste kostenlose Angebot aus dem Hause Electronic Arts im Rahmen der Aktion "Auf's Haus" vermutlich gerade recht. Dabei könnt ihr nämlich via Origin einmal mehr eine PC-Vollversion für lau beziehen. Einzig eine Registrierung beim Online-Distributionsdienst wird fällig, solltet ihr dort nicht ohnehin schon einen Account besitzen.

Dieses Mal könnt ihr euch Pflanzen gegen Zombies aka Plants vs. Zombies in der Game of the Year Edition sichern. Dabei handelt es sich um den Auftakttitel der mittlerweile sehr erfolgreichen Spielereihe, die vor allen Dingen auf mobilen Plattformen für Furore sorgte und zudem für den PC umgesetzt wurde. Außerhalb der Aktion werden für das Spiel ungefähr 5 Euro fällig.

Bei Plants vs. Zombies handelt es sich um ein Tower-Defense-Strategiespiel, in dem ihr Pflanzen verschiedener Ausführungen im Vorgarten platzieren müsst, um immer stärker werdende Zombiewellen abzuwehren. Unser Video-Review von damals könnt ihr euch anbei ansehen.