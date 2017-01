Das Fußballspiel FIFA wird auf der Nintendo Switch spielbar sein. In einem Gespräch äußerte sich der Publisher Electronic Arts über die Zusammenarbeit mit Nintendo.

Der Publisher Electronic Arts wird FIFA für die Nintendo Switch veröffentlichen. Der Vizepräsident Patrick Soderlund hat sich nun über die Gründe geäußert. "Wir sind schon sehr lange bei Nintendo und ich bin seit meiner Kindheit ein Fanboy. Nintendo hat mich an Videospiele herangeführt. Ich mag, dass Nintendo stets einen etwas anderen Ansatz nutzt. In der Vergangenheit führte dies zu großem Erfolg, aber manchmal lief es auch nicht so gut. Ich denke allerdings, wenn man nicht den Willen hat anders zu denken, dann wird es schwer sein neues Land zu erklimmen. Nintendo zwingt uns, dass wir anders denken und zwar auch als Entwickler", so Soderlund.

Außerdem erklärte Soderlund den Grund für die Wahl von FIFA. Seiner Meinung nach besitzt der Titel die meiste Reichweite und kann somit gute Zahlen erzielen. Auch in Zukunft soll es weitere Unterstützung für die Nintendo Switch seitens Electronic Arts geben. Nähere Details zu möglichen Titeln gibt es aber derzeit nicht.