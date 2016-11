Electronic Arts hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2017 bekanntgegeben, welches am 31. März 2017 endet. Dabei warf vor allen Dingen das mittlerweile neu veröffentlichte Battlefield 1 seine Schatten voraus.

Die Geschäftszahlen betreffen den Zeitraum noch vor dem Release des neuen Shooters, doch der Erfolg des Titels ließ sich bereits erahnen. Über 100 Millionen Mal wurden Videoinhalte von Ankündigung bis Launch rund um das Spiel angesehen, wie EA stolz verkündet. Zwar hat eine weitere Meldung nicht direkt etwas mit dem Erhebungszeitraum zu tun, der Publisher verkündet aber weiter, dass allein in der ersten Woche nach dem Release die Spielerbasis fast doppelt so groß war als noch bei Battlefield 4.

Auch andere Titel sind für EA aber auf Erfolgskurs. So hätten FIFA 17 rund 20 Prozent mehr Spieler in der ersten Woche gezockt, als noch FIFA 16; zwei Drittel der Spieler hätten sich zudem auch den neuen Story-Modus "The Journey" angesehen. Die mit Ultimate Team in FIFA, Madden NFL und NHL erzielten Umsätze sind insgesamt um 15 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.

Weiter für das nächste Jahr ist ein neues Star Wars: Battlefront eingeplant; 2018 soll nach aktuellem Planungsstand ein weiterer Actiontitel im Star-Wars-Universum erscheinen, an dem die ehemalige Naughty-Dog-Mitarbeiterin Amy Hennig arbeitet. Begeistert zeigt sich Jorgensen zudem über die PS4 Pro sowie die Xbox One Scorpio, da diese großartige Optionen für Kunden seien. Die aktuelle Konsolengeneration soll die Verkaufszahlen früherer Generationen um 33 Prozent übertreffen.

Was das reine Zahlenwerk betrifft, so konnte EA den fortlaufenden, zwölfmonatigen Umsatz um acht Prozent auf 4,507 Milliarden US-Dollar steigern. Im Quartal selbst lag der Umsatz bei 898 Millionen US-Dollar, wobei 63 Prozent davon in digitaler Form erzielt wurden.