FIFA 18, Star Wars, Need for Speed & mehr im Juni zu sehen

Wie schon im vergangenen Jahr wird Electronic Arts der E3 fernbleiben und mit der EA Play seine eigene, ebenfalls in Los Angeles ansässige Veranstaltung abhalten. Heute wurde ein erster Blick auf das Line-up vor Ort gewährt.

Vom 10. bis 12. Juni stellt Electronic Arts an der US-Westküste eine Reihe seiner kommenden Spiele vor, darunter das Sport-Triple FIFA 18, Madden NFL 18 und NBA Live 18. Vor Ort werden auch das nächste Star Wars: Battlefront, das neue Need for Speed und weitere, bisher unangekündigte Projekt zu sehen sein.

Solltet ihr den Abstecher nach Los Angeles wagen wollen, gehen Tickets ab dem 20. April um 18:00 Uhr in den Verkauf. Weitere Einzelheiten zum Kartenverkauf sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Für diejenigen, die EA Play online mitverfolgen wollen, verspricht der Konzern detaillierte Gameplay-Einblicke, Wettbewerbe und Interviews mit den Entwicklerteams.