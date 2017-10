Ein ehemaliger Mitarbeiter von Bioware geht mit Publisher und Entwickler EA ins Gericht. Vor allem am Geschäftsmodell des Unternehmens wird Kritik laut.

Manveer Heir war für EA als Gameplay Designer bei BioWare Montreal tätig. Dort arbeitete er unter anderem an Mass Effect 3 sowie Mass Effect: Andromeda. Am vergangenen Wochenende war er zu Gast beim Podcast von Waypoint Radio. Dort äußerte sich Heir unter anderem ziemlich kritisch über das Geschäftsmodell von EA.

Seiner Ansicht nach werde man dort künftig vor allem auf Multiplayer- und Open-World-Spiele setzen. Der Grund dafür seien primär bessere Vermarktungsmöglichkeiten in Form von Mikrotransaktionen. Als Beispiel führt Heir unter anderem die Kartenpacks in Mass Effect 3 an, welche seiner Aussage nach sehr lukrativ waren. Aus diesem Grund hätte es bei den nachfolgenden Spielen ebenfalls Mehrspieler-Modi samt Mikrotransaktionen gegeben, darunter Dragon Age: Inquisition und Mass Effect: Andromeda. Auch die geplante Neuausrichtung des ehemals von Visceral Games entwickelten Star-Wars-Spiels soll mit diesem Monetarisierungskonzept zusammenhängen.

Laut Heir wolle EA mittels käuflicher In-Game-Inhalte dafür sorgen, dass die Spieler einem Titel länger treu bleiben. Dabei gehe es dem Hersteller jedoch nicht um die Wünsche der Gamer, sondern vielmehr um Gewinnmaximierung. "Ich weiß von Leuten, die für Multiplayer-Karten in Mass Effect rund 15.000 Dollar ausgegeben haben", erklärt er. Entsprechend werde EA für die Zukunft besonders auf Titel setzen, die mit einem ähnlichen Modell fortlaufend Geld in die Kasse spülen könnten.

Das Paradebeispiel für diese Art der Monetarisierung stellen die Ultimate-Team-Modi der EA-Sportspielreihen FIFA, Madden und Co. dar. Hier investieren viele Spieler bei jedem neuen Ableger reichlich Echtgeld, um ihre Mannschaften mittels gekaufter Spielerpakete zu verbessern. Im Jahr 2016 erwirtschaftete Electronic Arts allein dadurch etwa 800 Millionen US-Dollar.