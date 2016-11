Für Schnäppchenjäger ist es derzeit wohl DIE Woche des Jahres, schließlich ist am Freitag der in den USA populäre Black Friday. Das wird auch in hiesigen Gefilden gefeiert.

Electronic Arts macht bei Origin mit und bietet dort nun eine Verkaufsaktion an, die schlicht Cyber Sale genannt wird. Derzeit können sich interessierte PC-Gamer mitunter aktuelle Titel mit Rabatten von bis zu 75 Prozent zulegen.

Folgende Angebote sind im Cyber Sale mit von der Partie: