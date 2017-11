Wie viele Händler lockt auch Electronic Arts mit seinem eigenen Distributionsdienst Origin derzeit mit satten Rabatten anlässlich des bevorstehenden Black Friday. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Electronic Arts bietet via Origin diverse PC-Titel mit Rabatten von bis zu 75 Prozent an. Auch auf aktuelle Blockbuster könnt ihr zum Black Friday mit spürbaren Preisnachlässen zuschlagen. Dazu zählen beispielsweise auch Need for Speed: Payback oder FIFA 18.

Im Folgenden verschaffen wir euch einen Kurzüberblick über die wichtigsten Rabatte. Alle weiteren Angebote im Origin Store könnt ihr auf der offiziellen Webseite des Anbieters finden. Es sind übrigens auch Spiele von Drittanbietern wie Ubisoft dabei.

Need for Speed Payback (Standard & Deluxe Edition) (-33%)

FIFA 18 (-33%)

Battlefield 1: Revolution (-50%)

Die Sims 4 (-50% sowie -25% und mehr auf verschiedene Erweiterungen)

Mass Effect: Andromeda (-50%)

Titanfall 2 (-50%)

Unravel (-50%)

Crysis Trilogy (-75%)

Watch_Dogs 2 (-60%)

This War of Mine (-75%)

Mass Effect Trilogy (-50%)

Torment: Tides of Numenera (-50%)

Tom Clancy’s The Division (-60%)

Dead Space (-50%)

Inside/Limbo (-50%)

Alice: Madness Returns (-75%)

Metro: Last Light Redux / Metro 2033 Redux (-75%)

Popcap Hero Bundle mit Peggle, Plants vs Zombies, Bejeweled 3 (-75%)

Übrigens: Auch auf den Konsolen PS4 und Xbox One gibt es EA-Titel derzeit mit Preisnachlässen. Dort könnt ihr ebenfalls nach Need for Speed: Payback oder aber FIFA 18 und Madden NFL 18 Ausschau halten.