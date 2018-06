Nach Origin Access hat Electronic Arts anlässlich der EA Play mit Origin Access Premier einen neuen Spieledienst angekündigt, der sich quasi als vollwertiges PC-Spiele-Netflix in Bezug auf den Publisher verstanden wissen will. Das Angebot ist mit Microsofts Xbox Game Pass vergleichbar.

Wie auch bei Microsofts Xbox Game Pass bekommt ihr künftig bei Origin Access Premier die entsprechenden First-Party-Titel des Anbieters ohne zusätzliches Entgelt direkt zum Release-Tag. Unklar ist gegenwärtig noch, wieviel Geld ihr für die erweiterte Option zu Origina Access zusätzlich investieren müsst, für den ein oder anderen PC-Spieler könnte sich dieses Angebot als hervorragend erweisen.

Abonennten von Origin Access Premier erhalten direkt zum Release allen neuen EA-Titel, darunter auch FIFA 19, Battlefield V, Madden NFL 19 und Anthem. Daneben gibt es vollständigen Zugriff auf das Origin Vault mit allen zuvor für Abonennten bereits veröffentlichten Titeln. Der Dienst soll später in diesem Jahr sein Debüt geben, erste Einblicke soll es aber schon im Rahmen der EA Play 2018 geben.

Daneben kündigte EA an, an einem Cloud-Gaming-Dienst über mehrere Plattformen hinweg zu arbeiten. Dadurch sollen Spiele überall zu jeder Zeit gezockt werden können. Eine HD-Streaming-Technologie wird in diesem Zusammenhang ebenfalls auf der EA Play präsentiert.