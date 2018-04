Über EAs Abodienst Origin Access könnt ihr euch für ein monatliches Entgelt regelmäßig über frische PC-Vollversionen ohne weitere Kosten freuen. Acht weitere Titel sind nun dazu gekommen, darunter durchaus auch namhafte Vertreter.

Electronic Arts hat das Angebot des PC-Spieleabos Origin Access einmal mehr ausgebaut. Ab dem 26. April werden gleich deren acht Vollversion dazu kommen, auf die ihr euch schonmal freuen könnt.

So findet sich im Origin-Access-Vault unter anderem das postapokalyptische Survival-Spiel Mad Max. Und auch Rollenspiel-Fans kommen mit Pillars of Eternity in der Hero Edition in den Genuss eines namhaften Genre-Vertreters.

Insgesamt sind diese acht Titel in Kürze an Bord:

Mad Max

Pillars of Eternity: Hero Edition

Prison Architect

Torment: Tides of Numenora

Brothers: A Tale of Two Sons

Virginia

Ember

Spore

Weitere Informationen zum erweiterten Line-up und zum Angebot an sich findet ihr auf der offiziellen Webseite zu Origin Access. Nach der neuesten Erweiterung verfügt der Dienst mittlerweile über 75 Spiele. Daneben bekommt ihr regelmäßig auch die Chance, neue Titel vor dem Release auszuprobieren und euch 10 Prozent Rabatt auf Einkäufe bei Origin zu sichern.