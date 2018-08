Ihr habt EAs PC-Spieledienst Origin Access abonniert? Dann bekommt ihr natürlich auch im August wieder frisches Spielefutter an die Hand. Wir verraten euch hier, auf welche neun neuen Spiele ihr euch freuen dürft.

Bereits im abgelaufenen Monat Juli gab es bei Origin Access ganze acht PC-Vollversionen als Neuzugänge via The Vault. Abonnenten des Dienstes konnten diese ohne weitere Kosten beziehen und zocken - und so sieht es auch im August aus. EA hat jetzt das Line-up für diesen Monat bekannt gegeben.

Demnach wird das Spielenangebot via The Vault unter anderem um Burnout Paradise Remastered sowie das Abentueer Ghost of a Tale erweitert oder die Indie-Perle Fe. Insgesamt gibt es wieder neun neue Titel, die ihr der nachfolgenden Übersicht entnehmen könnt:

Burnout Paradise Remastered

Fe

Ghost of a Tale

Punch Club

Die Säulen der Erde

Mr. Shifty

Figment

Splasher

Hover

Wichtig: Die Vollversionen stehen auch Abonnenten der Basic-Mitgliedschaft bei Origin Access zur Verfügung. Ein Premier-Abo ist dafür nicht erforderlich, wer ein solches besitzt kann aber natürlich ebenfalls vollumfänglich auf The Vault zurückgreifen, wo es mittlerweile eine Sammlung von über 100 Spielen gibt.