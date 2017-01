Electronic Arts baut seinen Abo-Dienst EA Access auf der Xbox One weiter aus und hat nun zwei neue Titel darüber verfügbar gemacht. Zudem kündigte man weitere Spiele für die nähere Zukunft an.

Nachdem Battlefield: Bad Company 2 und Battlefield 3 zuletzt dank der Abwärtskompatibilität auch für die Xbox One verfügbar wurden, hat Electronic Arts die beiden klassischen Shooter nun auch dem Line-up von EA Access hinzugefügt. Diese dürft ihr ab sofort innerhalb des Abonnements auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole zocken.

Darüber hinaus soll das Line-up in der näheren Zukunft noch weiter anwachsen. Binnen der nächsten drei Monate sollen vier weitere Titel veröffentlicht werden und die via The Vault verfügbare Spieleanzahl dann auf 40 anheben. Dabei handelt es sich um Dead Space: Ignition, Madden NFL 17, Skate 3 und Zuma's Revenge.

Ein EA-Access-Abo bringt euch aber noch weitere Vorteile als im Übrigen kostenfreie Vollversionen ein. So dürft ihr beispielsweise das neue Mass Effect: Andromeda schon vor dem eigentlichen Release in einer Play-First-Trial-Version ab dem 16. März für bis zu zehn Stunden zocken.