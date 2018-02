PUBG und Battle Royale sind extrem populär, und das lässt sich auch von der Dark-Souls-Reihe sagen. Warum also nicht die beiden Mechaniken kreuzen? Das hat sich auch Fazan Games gedacht und nun Egress angekündigt.

Fazan Games hat mit Egress einen neuen Titel für PC, PS4 und Xbox One angekündigt, der noch 2018 auf den Markt kommen soll. Fazan Games? Egress? Nie gehört? Das mag sein, aber das Konzept verspricht in Anbetracht des aktuellen Spielemarktes so Einiges.

Bei Egress handelt es sich nämlich um den nächsten Battle-Royale-Vertreter, der es mit Genre-Größen wie PUBG und Fortnite: Battle Royale aufnehmen will. Das Spiel ist aber nicht nur ein billiger Abklatsch, denn der Ansatz ist insoweit interessanter, als dass auch noch eine Kampfmechanik zum Einsatz kommen soll, wie ihr sie aus den populären Dark-Souls-Spielen kennt. Battle Royale und Souls? Klingt auf dem Papier vielversprechend!

Einen ersten Trailer zu Egress könnt ihr euch weiter unten ansehen. Ansonsten sind weitere Details noch relativ unbekannt. Über die Terminangabe später in 2018 hinaus gibt es kein konkreteres Release-Datum und es ist auch nicht bekannt, ob es Egress zuvor womöglich per Early Access zu spielen geben wird. Klar ist nur, dass es im Vorfeld irgendwann eine geschlossene Beta-Testphase geben soll, für die ihr euch bereits registrieren könnt.

Thematisch ist das Spiel in einem alternativen Universum angesiedelt, in dem ihr eine Stadt erkunden werdet, die eine Mischung aus der viktorianischen Ära in England und Lovecraft-Horror-Elementen darstellt. Optisch soll der Look an die 80er Jahre erinnern. Ansonsten gibt es die klassischen Battle-Royale-Inhalte: Erkundung der Spielwelt und schlussendlich sicherstellen, dass ihr der letzte Spieler seid, der übrig bleibt.

Zwar gibt es auch einige Projektilangriffe, der Souls-Ansatz beim Kampfsystem lässt aber auf deutlich mehr Nahkämpfe schließen. Vermutlich wird es auch feste Helden geben, aus denen ihr für eine Partie wählen könnt; diese sollen jeweils eigene Angriffe und Stärken haben.