'Echochrome' ist ohne Frage einer der interessantesten kommenden Rätseltitel. In dem kniffligen Geschicklichkeitsspiel exklusiv für PlayStation 3 läuft man mit irrwitzigen s/w-Figuren durch verschlungene Ebenen, um den jeweils geeigneten Ausgang zu finden. Dass sich das bei allerlei geometrischer Spielereien als schwierig erweist, zeigten schon die ersten Videos.



Wie die Entwickler nun berichten, wird es für das Spiel regelmäßig neuen Content geben, und zwar von den Spielern selbst. Mit 'Echochrome' kann man im Spiel eigene Level erstellen, die sich per Upload direkt an die Entwickler weitergeben lassen. Mit etwas Glück gehört die eigene Map kurz darauf dann zum nächsten Update, in dem die Entwickler die besten Einsendungen veröffentlichen werden.



'Echochrome' erschien bereits in den USA und Japan; die deutsche Veröffentlichung steht noch bevor.