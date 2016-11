Seit Anfang November lässt sich das Side-Scrolling-Actionspiel Earth's Dawn bereits auf den Heimkonsolen PS4 und Xbox One zocken. In Kürze dürfen auch PC-Gamer durchstarten.

Publisher Rising Star Games hat nun bekannt gegeben, dass die PC-Umsetzung des Actionspiels bereits in Kürze zu haben sein wird. Die Veröffentlichung soll demnach in digitaler Form am 07. Dezember 2016 via Steam über die Bühne gehen. Frühentschlossene können sich dabei noch einen Rabatt von 20 Prozent sichern; wie lange die Aktion gilt, gab Rising Star jedoch nicht bekannt.

In Earth's Dawn werdet ihr Mitglied des Squads namens A.N.T.I, das mit Alien-Technologie ausgestattet wird, um die Erde nach der Invasion der Alien-Rasse E.B.E zurückzuerobern. Dazu müsst ihr euch durch diverse actiongeladene Side-Scrolling-Level kämpfen.