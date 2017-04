Wii-U-Version weiter in Arbeit + bald Switch-Neuigkeiten

Earthlock: Festival of Magic

Anfang September letzten Jahres erschien Earthlock: Festival of Magic für PC und Xbox One, im Januar folgte dann auch eine PS4-Umsetzung. Doch was ist eigentlich mit der Wii-U-Version?

Das per Kickstarter finanzierte Earthlock: Festival of Magic war ursprünglich auch für die Wii U angekündigt worden, um die Fassung für Nintendos betagte Konsole war es aber verdächtig ruhig geworden. Das sorgte natürlich für Unruhe unter Fans, schließlich wurden in Anbetracht der nun erhältlichen Switch schon mehrere Wii-U-Umsetzungen eingestampft. Bei Earthlock wird das aber nicht der Fall sein.

In einem neuen Statement führt SnowVastle Games aus, dass man immer noch an der Wii-U-Version des Spiels arbeite. Man habe im Januar den Optimierungsprozess angestoßen und hoffte auf einen baldigen Release; schließlich war diese Spielversion ebenfalls für Anfang 2017 angekündigt. Allerdings habe man im Rahmen der Qualitätssicherung festgestellt, dass noch zusätzliche Arbeiten notwendig sind, weshalb sich die Veröffentlichung zunächst verzögert. Wie gesagt: Vom Tisch ist diese aber keineswegs.

Unterdessen äußerte man sich auch zur geplanten Switch-Version des Spiels. Alle Unterstützer des Titels auf der Wii U sollen auch eine Kopie für die neue Nintendo-Plattform erhalten, sofern diese einmal offiziell angekündigt wird. Für den Augenblick verweist man aber darauf, dass man Neuigkeiten zu einer möglichen Switch-Version erst zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren werde.