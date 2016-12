Zahlreiche große Entwickler und Publisher wie Take-Two oder auch Electronic Arts haben sich bereits positiv über Nintendos Switch geäußert und werden für diese entwickeln. Mit SnowCastle Games möchte nun auch ein kleineres Studio auf den Zug aufspringen.

So hat der unabhängige Entwickler nun angekündigt, dass man seinen aktuellen Titel Earthlock: Festival of Magic im Idealfall auch auf die Nintendo Switch bringen wird. Bis dato steht das Spiel auf den Plattformen PC und Xbox One zur Verfügung; ein Release für Wii U und PS4 ist für Anfang 2017 eingeplant.

Zu diesen beiden weiteren Plattformen könnte sich relativ zeitnah dann auch die Switch hinzu gesellen, denn laut CEO Bendik Stang würden sich beim Entwicklerteam entsprechende Pläne manifestieren. Earthlock soll nach Möglichkeit dann bereits zum Launch der Switch im März 2017 erhältlich sein. Voraussetzung seien jedoch die obligatorischen Zustimmungen und Zerfitizierungen von Nintendo.

Der CEO betont daher aber auch, dass man das deshalb noch nicht als fixen Termin verstanden haben will. Selbst die Switch-Variante an sich ist noch nicht gänzlich gesichert; vielmehr möchte man so das eigene Interesse an einer solchen Umsetzung kommunizieren. Die Chancen, dass das in Norwegen entwickelte Rollenspiel, das von frühen Square-Enix-Titeln inspiriert ist und im März 2014 mit einem Zielt von 150.000 Dollar bei Kickstarter finanziert wurde, für die Switch kommt, sind aber sicherlich nicht schlecht.