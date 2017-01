Earthlock: Festival of Magic

Seit September 2016 ist Earthlock: Festival of Magic bereits für PC und Xbox One erhältlich, nun sollen auch PS4-Gamer in den Genuss des Titels kommen.

So haben die Entwickler von SnowCastle Games zusammen mit Publisher SOEDESCO bestätigt, dass das rundenbasierte Rollenspiel noch im Januar für die Sony-Konsole erscheinen soll. Auf der PS4 erfolgt die Veröffentlichung demnach am 27. Januar 2017.

Das Spiel folgt dem Hauptcharakter Amon auf dessen größten Abenteuer in seinem Leben. Diesen begleitet ihr auf seiner Reise durch die Spielwelt Umbra, wobei es strategische, rundenbasierte Kämpfe zu bewältigen gilt. Der Titel soll euch über 30 Stunden beschäftigen.

Ebenfalls noch im ersten Quartal 2017 soll auch eine Wii-U-Umsetzung folgen, möglicherweise auch eine für die Switch. Termine gibt es aber noch nicht.