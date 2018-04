Wagt euch am Wochenende kostenlos in den Ring!

Die Scheinwerfer sind auch euch gerichtet. Der Ring steht euch offen. Wenn ihr wollt, könnt ihr EA SPORTS UFC 3 an diesem Wochenende kostenlos spielen.

Das MMA-Sportspiel EA SPORTS UFC 3 wurde am 02. Februar 2018 für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Nun könnt ihr den Konsolentitel kostenlos testen. Die Gratis-Trial läuft bereits. Ihr könnt EA SPORTS UFC 3 im Store der jeweiligen Konsole herunterladen. Ihr habt Zugriff auf die Vollversion der Kampfsportsimulation. Die Testphase endet am 09. April um 19:00 Uhr.

Die Gratis-Trial von EA SPORTS UFC 3 ist allerdings auf fünf Stunden begrenzt. Wenn ihr eine Xbox One inklusive EA-Access-Mitgliedschaft habt, könnt ihr zehn Stunden lang spielen. Für die Online-Features braucht ihr außerdem ein PlayStation-Plus-Abonnement beziehungsweise eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft. Wie uns das MMA-Sportspiel gefällt, könnt ihr in unserem Test zu EA SPORTS UFC 3 lesen.