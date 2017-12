Spiele werden immer realistischer, so auch das neue EA SPORTS UFC 3. Ein Twitch-Streamer hat sich das nun zu Nutze gemacht und das MMA-Sportspiel auf ziemlich dreiste Art und Weise missbraucht.

Grafiken werden heutzutage immer fotorealistischer, und das hat sich der Twitch-Streamer Lester_Gaming nun zu Nutze gemacht. Der hat nämlich das Pay-per-View-Event UFC 218 kurzerhand illegal ins Netz gestreamt, ohne dass die Inhaltsfilter von Twitch angeschlagen hätten. Grund: Er tat so, als würde er EA SPORTS UFC 3 zocken, obwohl im Stream eigentlich das kostenpflichtige Live-Event lief.

Lester_Gaming hat die VOD-Version des Streams mittlerweile aus dem Netz entfernt, wer wollte konnte UFC 218 auf diesem Weg aber live per Stream verfolgen. Der Streamer trat dabei so, als würde er mit Max Holloway im Kampf u den UFC-Featherweight-Titel gegen Jose Aldo kämpfen. Dabei haute er munter in die Tasten seines Controllers und fluchte so als würde er zocken, beispielsweise wenn ein Schlag abgeblockt wurde.

Die Tatsache, dass er das Pay-per-View-Event so streamen konnte, ging im Netz viral; sein Stream wurde bei Twitter fast 150.000 Mal favorisiert. Dabei ist Lester_Gaming längst kein unbeschriebenes Blatt. Bei YouTube wurde er erst für 90 Tage gesperrt, nachdem er illegal NBA-Spieler gestreamt hat.

Nachdem er nun auch zahlreiche neue Follower bei Twitch hat, räumt er nach dem Stream ein: "Die Follows gingen durch die Decke. Die Sache ist total außer Kontrolle geraten." Auf Rückfrage will er die Aktion zu UFC 219 am 30. Dezember wiederholen; ob es sich dabei um einen Scherz oder um eine echte Absicht handelt?