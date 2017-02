Electronic Arts wird neben seinen großen Sportspiel-Reihen auch eine weitere Franchise abermals fortsetzen. Das wurde nun bekanntgegeben.

Dass es Jahr für Jahr ein neues FIFA, Madden NFL und NHL aus dem Hause EA Sports gibt, daran haben wir uns längst gewöhnt. Allerdings wird Electronic Arts nun auch eine weitere Sportspiel-Franchise weiter pushen und abermals mit einem Nachfolger versehen.

Die Rede ist in diesem Fall von EA SPORTS UFC 2. Von der MMA-Franchise gibt es bislang zwei Titel, ein dritter wird sich im kommenden Geschäftsjahr von EA dazu gesellen. Dieses läuft vom 01. April 2017 bis zum 31. März 2018, so dass ihr bis grob in einem Jahr spätestens mit dem Release rechnen könnt.

Der aktuelle Teil, EA SPORTS UFC 2, erschien im März 2016 und damit fast zwei volle Jahre nach EA SPORTS UFC aus dem Jahre 2014. Peilt EA eine Veröffentlichung im März 2018 an, so könnte man mit der Franchise möglicherweise einen zweijährigen Release-Rhythmus etablieren.