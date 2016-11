Electronic Arts hat nun ein weiteres Spiel für The Vault bei EA Access terminiert, nachdem man sich zuletzt bereits bezüglich Mirror's Edge Catalyst äußerte.

Während Mirror's Edge sowie Mirror's Edge Catalyst zuletzt für den 09. November für EA-Access-Abonnenten auf der Xbox One bestätigt wurde, folgte nun via Twitter auch das noch für dieses Jahr zugesicherte EA SPORTS UFC 2. Der Mixed-Martial-Arts-Titel wird für Abonnenten ebenfalls in der kommenden Woche in der Vollversion erhältlich sein und erscheint am 10. November in The Vault.

Auf der Xbox One dürfen sich EA-Access-Abonnenten in der kommenden Woche also bereits über viel Spielmaterial freuen. Unterdessen ist Star Wars: Battlefront weiter noch für dieses Jahr eingeplant. Der Actiontitel soll im Laufe des Dezembers bei EA Access landen.