Die E3 2018 ist vorbei und hat wieder zahlreiche Neuankündigungen mit sich gebracht. Zeit, die diesjährige Messe Revue passieren zu lassen und gleichzeitig nach vorne zu schauen.

Ausrichter ESA hat ein Fazit bezüglich der diesjährigen E3 in Los Angeles gezogen. Die Ausgabe der wichtigen US-Messe war abermals erfolgreich unterwegs und konnte im bereits extrem starken Vorjahr noch einmal in Sachen Besucherzahlen zulegen. Demnach stiegen diese nun noch einmal um knapp 1.000 Besucher auf jetzt 69.200 Teilnehmer an.

Gleichzeitig durfte man auf der E3 2018 mehr als 200 Aussteller begrüßen, darunter auch 85 Unternehmen, die sich zum ersten Mal überhaupt auf der E3 eingefunden haben. Insgesamt wurden rund 3.250 Produkte präsentiert und mitunter hinter verschlossenen Türen gezeigt. Zu den Fachbesuchern vor Ort gesellten sich wieder Millionen von Zuschauern bei allerhand Livestreams.

Kein Wunder, dass die E3 in Anbetracht des Erfolges auch im kommenden Jahr wieder ausgetragen wird. Die E3 2019 wird vom 11. bis 13. Juni 2019 wieder im LA Convention Center in Los Angeles stattfinden.