Neben den Pressekonferenzen der großen Hersteller verzückte in den letzten Jahren die PC Gaming Show auf der E3 auch PC-Spieler in besonderem Maße. Auch 2018 kehrt dieses Event zurück!

Wie auch in den letzten Jahren werden PC-Spieler im Rahmen der großen US-Messe PC Gaming Show besonders bedient, denn dieses Event wurde nun auch für die E3 2018 offiziell bestätigt. Dabei bekommt ihr erste Eindrücke zahlreicher kommender PC-Titel und PC-Versionen.

Als Termin für die Show wurde nun der 11. Juni 2018 um 15:00 Uhr PDT festgezurrt. Aufgrund der Zeitverschiebung wird diese folglich am 12. Juni 2018 direkt um 0:00 Uhr bei uns zu sehen sein. Gastgeber wird erneut Day[9] sein, Austragungsort ist The Wiltern.

Das Motto der diesjährigen Show wird "See the Future of PC Gaming" sein und es sollen auch bislang unangekündigte Spiele und auch Hardware im Verlauf vorgestellt werden. Daheimgebliebene werden per Livestream auf Twitch dabei sein können.

Zu den ersten bestätigten Entwicklern und Hardware-Herstellern zählen Acer, Improbable, Oculus Rift, Tripwire Interactive, Stardock Entertainment, Frontier Developments, Team17, Chance Agency und Coffee Stain Studios. Weitere Unternehmen sowie konkretere Details zum Ablauf sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.