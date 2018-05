Die E3 2018 rückt immer näher und wirft mittlerweile deutlich ihre Schatten voraus. Auch die PC Gaming Show wird dann wieder ein Comeback geben. Details diesbezüglich wurden nun bekannt.

Wer vornehmlich auf dem PC zockt, der konzentriert sich im Rahmen der E3 in den vergangenen Jahren sicherlich auch auf die PC Gaming Show. Im Zuge des Events kündigen verschiedene Entwickler PC-spezifische Titel und Features an - und auch in diesem Jahr wird das Event ein Comeback geben.

Zusammen mit dem englischsprachigen Magazin PC Gamer werden sich auf der PC Gaming Show 2018 diverse Entwickler die Ehre geben; wer dabei ist, das wurde nun bestätigt. Demnach dürft ihr euch auf Ankündigungen von SEGA, Crytek, Double Fine und mehr freuen.

Die teilnehmenden Entwickler im Überblick: