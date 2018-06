Die E3 steht vor der Tür und verspricht einmal mehr zahlreiche Infos, Ankündigungen und Überraschungen. Damit ihr alles im Blick behaltet, berichten wir auch in diesem Jahr in vollem Umfang über und direkt von der Messe in Los Angeles. Damit ihr nichts verpasst, kommt hier unser Sendeplan für die gesamte Messe.

Die E3 ist die größte Videospielmesse der Welt und wird auch 2018 wieder vollgepackt sein mit Games, Games und nochmal Games. Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, bieten wir euch in den kommenden Tagen wieder ein dickes Livestream-Programm.

Neben moderierten Übertragungen aller großen Pressekonferenzen liefern wir euch auch Liveschalten zu unserem Gameswelt-Team in Los Angeles. Anbei der komplette Sendeplan für die Messe im Überblick:

Nachfolgend findet ihr das detaillierte Gameswelt-Livestream-Programm für die einzelnen Messetage:

Samstag, 09. Juni:

18.00 Uhr: Ausblick auf die E3 2018: Das erwartet euch (Teil 1)

18.40 Uhr: Ausblick auf die E3 2018: Das erwartet euch (Teil 2)

19.40 Uhr: Ausblick auf die EA-Pressekonferenz

19.50 Uhr: Pre-Show der EA-Pressekonferenz

20.00 - 21.00 Uhr: EA-Pressekonferenz - alles rund um FIFA 19, Anthem, Battlefield V uvm.



21.00 Uhr: Post-Show der EA-Pressekonferenz mit Liveschalte zum Gameswelt-Team in Los Angeles

21.00 Uhr: Post-Show der EA-Pressekonferenz mit Liveschalte zum Gameswelt-Team in Los Angeles 21.20 Uhr: Round-up der EA-Pressekonferenz mit Highlights und Enttäuschungen

Sonntag, 10. Juni:

20.00 Uhr: Zusammenfassung der E3-Pressekonferenz vom Vortag

21.10 Uhr: Ausblick auf die Bethesda-Pressekonferenz (ab 03.00 Uhr)

21.25 Uhr: Ausblick auf die Microsoft-Pressekonferenz

21.50 Uhr: Pre-Show der Microsoft-Pressekonferenz mit Liveschalte zum Gameswelt-Team in Los Angeles

22.00 - 00.00 Uhr: Xbox-Pressekonferenz - alles rund um Gears of War, Halo, Forza uvm.



00.00 Uhr: Post-Show der Microsoft-Pressekonferenz mit einer Liveschalte zum Gameswelt-Team

00.20 Uhr: Round-up der Microsoft-Pressekonferenz mit Highlights und Enttäuschungen

Montag, 11. Juni:

17.00 Uhr: Re-Live der kompletten Bethesda-Pressekonferenz

18.00 Uhr: Zusammenfassung der Bethesda-Pressekonferenz

18.50 Uhr: Pre-Show der Square-Enix-Pressekonferenz

19.00 - 20.00 Uhr: Square-Enix-Pressekonferenz - alles rund um Shadow of the Tomb Raider, Kingdom Hearts III, Dragon Quest XI uvm.

20.00 Uhr: Post-Show der Square-Enix-Pressekonferenz mit Liveschalte zum Gameswelt-Team in Los Angeles

20.10 Uhr: Zusammenfassung der Square-Enix-Pressekonferenz

20.50 Uhr: Ausblick auf die Ubisoft-Pressekonferenz

21.15 Uhr: Pre-Show der Ubisoft-Pressekonferenz

21.30 - 23.00 Uhr: Ubisoft-Pressekonferenz - alles rund um The Division 2, Assassin's Creed: Odyssey uvm.

23.00 Uhr: Post-Show der Ubisoft-Pressekonferenz mit Liveschalte zum Gameswelt-Team

23.10 Uhr: Zusammenfassung der Ubisoft-Pressekonferenz

23.50 Uhr: Ausblick auf die PC Gaming Show

00.00 - 01.30 Uhr: PC Gaming Show

01.30 Uhr: Zusammenfassung der PC Gaming Show

02.10 Uhr: Ausblick auf die Sony-Pressekonferenz

02.50 Uhr: Pre-Show der Sony-Pressekonferenz mit Liveschalte zum Gameswelt-Team

03.00 - 04.00 Uhr: Sony-Pressekonferenz - alles rund um Death Stranding, The Last of Us II, Days Gone uvm.

04.00 Uhr: Post-Show der Sony-Pressekonferenz mit Liveschalte zum Gameswelt-Team

04.10 Uhr: Zusammenfassung der Sony-Pressekonferenz

Dienstag, 12. Juni:

16.00 Uhr: Re-Live der kompletten Sony-Pressekonferenz

17.00 Uhr: Ausblick auf die Nintendo Direct

17.50 Uhr: Pre-Show der Nintendo Direct mit Liveschalte zum Gameswelt-Team in Los Angeles

18.00 - 19.00 Uhr: Nintendo Direct - alles rund um Super Smash Bros., Pokémon, Metroid Prime 4 uvm.

19.00 Uhr: Zusammenfassung der Nintendo Direct

20.00 Uhr: Tag 1 der E3 2018 - wir zeigen die neuesten Trailer und Gameplay-Demos (Teil 1)

21.10 Uhr: Tag 1 der E3 2018 - wir zeigen die neuesten Trailer und Gameplay-Demos (Teil 2)

Mittwoch, 13. Juni:

16.00 Uhr: Round-up-Video von Tag 1 der E3 2018 - direkt aus Los Angeles

16.30 Uhr: Tag 2 der E3 2018 - wir zeigen die neuesten Trailer und Gameplay-Demos (Teil 1)

18.10 Uhr: Tag 2 der E3 2018 - wir zeigen die neuesten Trailer und Gameplay-Demos (Teil 2)

19.10 Uhr: Die neuesten Videos der E3 2018 - produziert von uns für euch

20.10 Uhr: Die GamesweltLive-E3-2018-Awards - wir küren mit euch unsere E3-Gewinner

