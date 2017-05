Auf der diesjährigen E3 werden sich die altbekannten großen Unternehmen wieder im Rahmen einer Pressekonferenz die Ehre geben. Dazu gesellt sich in diesem Jahr aber auch ein etwas kleineres Unternehmen der Branche.

Wie nun bekanntgegeben wurde, wird auch der im amerikanischen Texas ansässige Publisher Devolver Digital in diesem Jahr eine E3-Pressekonferenz abhalten. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren durch die Veröffentlichung diverser Indie-Titel einen Namen gemacht.

Die Ankündigung wurde via Twitter getätigt, noch hat man sich zum konkreten Termin sowie zur Startzeit jedoch nicht geäußert. Diese Angaben sollen in Kürze nachfolgen. Vermutlich werden auf der Veranstaltung zahlreiche der kommenden Spiele des Publishers vorgestellt, darunter beispielsweise Crossing Souls, RUINER, Absolver, Minit, Always Sometimes Monsters, The Talos Principle 2 oder Serious Sam 4.