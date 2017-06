Spätestens zur E3 2017 kann man Nintendo nicht mehr vorwerfen, Fan-Wünsche zu ignorieren. Metroid Prime 4, Rocket League, ein neues Pokémon, Kirby, Yoshi und natürlich Super Mario Odyssey. Hier findet ihr alle Ankündigungen aus dem Nintendo Spotlight.

Rocket League (lies auch: alle Infos zu Rocket League auf Switch)

Multiplayer-Hit schafft es auf die Switch

Exklusive Mario-Items und Fahrzeuge

Kompatibel mit allen anderen Plattformen

Xenoblade Chronicles 2 (lies auch: alle Infos zu Xenoblade Chronicles 2)

Entgegen allen Erwartungen erscheint das JRPG im Winter 2017

Umfangreicher Story-Trailer veröffentlicht

Kirby (lies auch: alle Infos zu Kirby für Switch)

Neuer Titel für 2018 angekündigt

Pokémon-RPG für Switch (lies auch: alle Infos zum Pokémon-RPG für Switch)

Echter Hauptteil für Switch in Arbeit. Entwicklung dauert noch rund ein Jahr.

"Reise wird ab sofort auf Switch fortgesetzt"

Metroid Prime 4 (lies auch: alle Infos zu Metroid Prime 4)

Neuer Teil des FPS offiziell bestätigt

Yoshi's Woolly World (lies auch: alle Infos zu Yoshi für Switch)

Fortsetzung des Strick-Jump-'n'-Runs für Switch angekündigt

Fire Emblem Warriors

Neuer Trailer bestätigt Marth als spielbaren Charakter

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (lies auch: alle Infos zum Zelda:-Breath-of-the-Wild-DLC)

Erste Infos zu Prüfung des Schwertes

"Die Ballade der Recken" heißt das zweite DLC-Paket

Paket 1 erscheint am 30. Juni, Paket 2 im Winter 2017

alle vier Recken als amiibo bestätigt

Super Mario Odyssey (lies auch: alle Infos zu Super Mario Odyssey)

Neue Welt mit Dinosauriern und weitere Hüte vorgestellt

Marios Mütze ermöglicht Verwandlung in jeden Gegner