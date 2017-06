Zuletzt hatten wir ja bereits über die Nominierungen zu den begehrten E3 Game Critics Awards berichtet. Nun stehen die Gewinner der Preisverleihung fest.

Nintendo und der bekannte Charakter Mario sind die großen Gewinner der diesjährige Game Critics Awards der E3 2017. Die drei wichtigsten Awards wurden von Switch-Titeln eingeheimst. Super Mario Odyssey gewann dabei die König-Kategorie "Best of Show" sowie die Kategorie "Best Console", während Mario + Rabbids: Kingdom Battle als "Best Original Game" ausgezeichnet wurde. Die beiden Spiele waren gleichzeitig auch die einzigen Titel, die in mehreren Kategorien gewinnen konnten.

Alle Gewinner der E3 Game Critics Awards im Überblick:

Best of Show: Super Mario Odyssey (Nintendo EPD/Nintendo for Nintendo Switch)

Best Original Game: Mario + Rabbids Battle Kingdom (Ubisoft Paris/Ubisoft Milan/Ubisoft for Nintendo Switch)

Best Console Game: Super Mario Odyssey (Nintendo EPD/Nintendo for Nintendo Switch)

Best VR Game: Lone Echo (Ready at Dawn/Oculus Studios for PC)

Best PC Game: Destiny 2 (Bungie/Activision)

Best Handheld Game: Metroid: Samus Returns (MercurySteam/Nintendo for Nintendo 3DS)

Best Hardware/Peripheral: Xbox One X (Microsoft)

Best Action Game: Wolfenstein 2: The New Colossus (MachineGames/Bethesda Softworks for PC, PS4, Xbox One)

Best Action/Adventure Game: Super Mario Odyssey (Nintendo EPD/Nintendo for Nintendo Switch)

Best Role Playing Game: Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom (Level-5/Bandai Namco Entertainment for PC, PS4)

Best Racing Game: Forza Motorsport 7 (Turn 10 Studios/Microsoft Studios for PC, Xbox One)

Best Fighting Game: Dragon Ball FighterZ (Arc System Works/Bandai Namco Entertainment for PC, PS4, Xbox One)

Best Sports Game: FIFA 18 (EA Vancouver/Electronic Arts for PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One)

Best Strategy Game: Mario + Rabbids Kingdom Battle (Ubisoft Paris/Ubisoft Milan/Ubisoft for Nintendo Switch)

Best Family Game: Hidden Agenda (Supermassive Games/Sony Interactive Entertainment for PS4)

Best Online Multiplayer: Star Wars Battlefront 2 (EA DICE/Motive/Criterion/Electronic Arts for PC, PS4, Xbox One)

Best Independent Game: The Artful Escape of Francis Vendetti (Beethoven & Dinosaur/Annapurna Interactive for PC, Xbox One)