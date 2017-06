Zum Abschluss des großen Pressekonferenzen-Marathons schießt Nintendo heute aus allen Rohren. Wie schon die Tage zuvor könnt ihr live mit uns dabei sein, wenn es die neuesten Infos zur Switch, Mario Odyssey, Pokémon Tekken und vielem mehr gibt.

Der Gameswelt-Livestream zur E3 2017 mit Dennis und Chris!

Dienstag, der 13. Juni ist der erste offizielle Messetag der Electronic Entertainment Expo 2017. Gleich am Abend zu einer für uns weit menschlicheren Zeit (18 Uhr), enthüllt Nintendo, was in den kommenden Monaten für den 3DS und natürlich die Switch in der Pipeline steckt. Gesichert sind Auftritte von Super Mario Odyssey, aber auch ARMS, Splatoon 2 und Pokémon Tekken DX werden im Rahmen von Turnieren Auftritte haben. Mit Sicherheit erfahren wir außerdem mehr über Xenoblade Chronicles 2, dessen Release im aktuellen Jahr hoffentlich eingehalten werden kann. Große Hoffnungen setzen wohl nicht nur wir in eine mögliche Ankündigung der Retro Studios. Donkey Kong oder Metroid. Liefert Nintendo hier, dürften alle glücklich sein.

Nintendo Direct - Start: 18:00 Uhr

Live-Video von Nintendo auf www.twitch.tv anzeigen

Auch wenn die eigentliche Präsentation mit etwa 30 Minuten überraschend kurz ausfällt, folgt im Anschluss das Nintendo-Treehouse-Event, das traditionell noch mit der ein oder anderen Überraschung aufwartet, mit Entwicklergesprächen und Anspielsitzungen. Hier werden bestimmt weitere Infos zu den neu angekündigten Pokémon-Editionen Ultra Sonne und Ultra Mond folgen.

Live-Video von Gameswelt auf www.twitch.tv anzeigen

Die E3 2017 bei Gameswelt

Wollt ihr unsere Meinung zu den E3-Ankündigungen hören und selbst mitdiskutieren, könnt ihr auch unsere Livestreams auf Twitch (www.gwlive.de) ansehen, kommentiert von Dennis und Chris. Natürlich werden wir bei Gameswelt die ganze Woche über die E3 in Los Angeles für euch mitverfolgen. Freut euch auf unterhaltsame Livestreams von Samstag bis Donnerstag. Wir zeigen euch das neueste Gameplay zu den vielversprechendsten Titeln und wir quatschen regelmäßig mit Felix, Hoppi, Flo sowie Kuro, die vor Ort die neuesten Spiele anzocken und mit den Entwicklern quatschen werden. Mit unseren Livestreams seid ihr jederzeit informiert.