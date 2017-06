Von wegen ruhiger Sonntag: Microsoft lässt auf der E3 2017 endlich die Xbox-Scorpio-Bombe platzen! Außerdem geht die EA Play weiter, auf der wir vermutlich sehr viel Multiplayer-Action zu sehen bekommen.

Der Gameswelt-Livestream zur E3 2017 mit Dennis und Chris!

Tag 2 oder -1, je nachdem, ob man die Events im Vorfeld der E3 zur Messe direkt hinzuzählt oder nur den offiziellen Start am Dienstag heranzieht. Starttag hin oder her, der Sonntag wird, neben Montag zu den spannendsten Tagen der diesjährigen Electronic Entertainment Expo zählen. Während Sony und Nintendo zum Wochenstart ihr Messe-Line-up präsentieren und vor allem wegen heiß erwarteter Titel wie God of War oder der mit Spannung erwarteten Zukunft der Switch einen Besuch wert sind, nimmt sich Microsoft die Zeit, seine ganz eigene Pressekonferenz abzuhalten.

Microsoft-Pressekonferenz - Start: 22:00 Uhr

Wir wissen, was in ihr steckt (zur News: Xbox Scorpio Specs), wir wissen, wie sie ungefähr aussehen wird (zur News: So sieht das Xbox Scorpio DevKit aus). Die Xbox Scorpio (offiziell noch Project Scorpio) wird in ihrer finalen Form gezeigt. Was uns aber natürlich am meisten interessiert ist, wie gut Spiele auf der aufgebohrten One nun tatsächlich aussehen werden. Auf dem Papier klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein.

Aber keine Konsole ist etwas ohne Software. Zu den erwarteten Spielen, die während der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt werden, dürften auf jeden Fall Call of Duty: WWII, Sea of Thieves und Mittelerde: Mordors Schatten zählen. Wer weiß, möglicherweise hat Microsoft auch dieses eine besondere "one more thing" in der Hinterhand, ein kleiner Teaser-Trailer des nächsten Halo, um den treuen Fans zu zeigen, dass die neue Hardware auch die genialen Exklusivtitel bekommt, die sie braucht.

Wollt ihr unsere Meinung zu den E3-Ankündigungen hören und selbst mitdiskutieren, könnt ihr auch unsere Livestreams auf Twitch (www.gwlive.de) ansehen, kommentiert von Dennis und Chris. Natürlich werden wir bei Gameswelt die ganze Woche über die E3 in Los Angeles für euch mitverfolgen. Freut euch auf unterhaltsame Livestreams von Samstag bis Donnerstag. Wir zeigen euch das neueste Gameplay zu den vielversprechendsten Titeln und wir quatschen regelmäßig mit Felix, Hoppi, Flo sowie Kuro, die vor Ort die neuesten Spiele anzocken und mit den Entwicklern quatschen werden. Mit unseren Livestreams seid ihr jederzeit informiert.